اجتماع في بغداد لحسم أزمة تشكيل الحكومة المحلية لديالى

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة ديالى عن كتلة "السيادة"، يوم الأربعاء، أن اجتماعاً سيُعقد في العاصمة بغداد لحسم أزمة تشكيل المحلية للمحافظة.

وقال عضو المجلس فارس مزاحم، لوكالة شفق نيوز، إن "استعدادات تجري لعقد جلسة مساء اليوم في فندق الرشيد ببغداد، لتشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى".

ورجح مزاحم أن "تكون جلسة اليوم حاسمة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من سبعة أشهر".

ويشهد مجلس محافظة ديالى انسداداً سياسياً عرقل تشكيل الحكومة المحلية، وعلى الرغم من عقد المجلس عدة جلسات لاختيار المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما، إلا أنها لم تفضي إلى نتيجة، وبقيت الأمور معلقة لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق يخرج بالمحافظة من هذه الأزمة، على الرغم من مضي سبعة أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وحسم المحافظات الأخرى أمرها وتشكيل حكوماتها باستثناء محافظتي ديالى وكركوك.