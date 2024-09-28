اجتماع طارئ للإطار التنسيقي بمكتب السوداني: اغتيال نصر الله بداية النصر وحياة جديدة للامة

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي، يوم السبت، اجتماعاً طارئاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة مجمل التطورات بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واعتبر الاطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استشهاد نصر الله بداية النصر وحياة جديدة للامة".

وجدد الاطار التنسيقي التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في اغاثة الشعب اللبناني الشقيق وتقديم كل ما من شانه تخفيف المعاناة عنهم.

وشكر الاطار التنسيقي الجهود الحكومية الكبيرة في تذليل الصعاب امام النازحين من لبنان الشقيق.