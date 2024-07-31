اجتماع طارئ لـ"تنسيقية المقاومة العراقية " للرد على القصف الأمريكي

شفق نيوز/ كشفت حركة انصار الله الاوفياء، احدى فصائل "المقاومة الاسلامية العراقية"، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ لـ"هيئة تنسيقية المقاومة" للرد على القصف الأمريكي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة تنسيقية المقاومة دعت الى اجتماع طارئ من أجل بحث القصف الأمريكي الذي طال الحشد الشعبي في جرف الصخر، وبحث إمكانية الرد على هذا العدوان".

وبين الفتلاوي انه "سيكون هناك موقف لهيئة تنسيقية المقاومة من عملية العدوان، وسيتم الإعلان عن هذا الموقف خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الاجتماع، الذي يضم كل قادة الفصائل المنضوية في هيئة تنسيقية المقاومة".

وأفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بأن قوات التحالف أقدمت على "جريمة نكراء واعتداءٍ سافر" شمال بابل، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة "لحفظ الحقوق".

وذكر مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي.