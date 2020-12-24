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اجتماع سياسي مهم في العراق بعد عطلة رأس السنة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-24T16:55:08+0000
اجتماع سياسي مهم في العراق بعد عطلة رأس السنة

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن اجتماع يعقده رؤساء الكتل السياسية بعد عطلة رأس السنة لحسم قانون المحكمة الاتحادية.

وقال النائب المستقل عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز،  إن "الخلافات والمشاكل حول حسم قانون المحكمة الاتحادية مازالت مستمرة بين الكتل السياسية"، مبينا أن "هناك دعوة لعقد اجتماع السبت الماضي بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية بحضور هيئة الرئاسة لمناقشة المواد المختلف عليها في قانون المحكمة الاتحادية، إلا إن الموعد تأجل إلى إشعار آخر".

وأضاف أن "رؤساء الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً مع اللجنة القانونية النيابية بحضور هيئة رئاسة البرلمان لحسم قانون المحكمة الاتحادية بعد عطلة رأس السنة تمهيداً لإقرار القانون بالفترة المقبلة".

وتؤكد اللجنة القانونية النيابية، وجود توافق نيابي على تعديل بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية، وترى أن الخلاف السياسي يعد سببا بتعطيل القانون.

وأصدر مجلس النواب العراقي، في 5 كانون الثاني 2020، توضيحا بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدا سعيه للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره في اقرب وقت.

 

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