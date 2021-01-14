رئاسات العراق توصي بحل البرلمان

شفق نيوز/ خرج اجتماع ضم رئاسات العراق وبعثة "يونامي" يوم الخميس بتوصية لحل مجلس النواب نفسه وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية وتقديم الدعم الكامل للمفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المقرر.

وانعقد الاجتماع بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

واستضاف الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز.

وعرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.

وأكدت المفوضية أنها سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.

ولتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "مفوضية الانتخابات ابلغت الرئاسات الثلاث والقوى السياسية خلال اجتماعها الأخير انها غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران"، مبيناً أن المفوضية شددت على أنها "لن تكون مستعدة إلا بعد شهر ايلول المقبل، وهذا الأمر مدعوم من بعض الاطراف السياسية".

وأوضح المصدر، أن "الأيام المقبلة سوف تجري اجتماعات جديدة بين مفوضية الانتخابات والرئاسات الثلاث والقوى السياسية للاتفاق على موعد جديد لإجراء الانتخابات المبكرة، بدل الموعد المحدد في حزيران المقبل".