اجتماع "رفيع المستوى" بين العراق وروسيا لبحث التعاون في مجال الطاقة

شفق نيوز/ اجتمع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية يضم نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة، لبحث التعاون في مجال الطاقة وتطوير قطاع النفط العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فاضل، استقبل اليوم وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والكهرباء".

وبيّن أن "الوزير استقبل الوفد الروسي لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، حيث ضم الوفد شخصيات بارزة بينهم سيرغي تسيفيليف وزير الطاقة الروسي، وبافال سوروكين نائب أول لوزير الطاقة، إضافة إلى ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية".

وشارك في الوفد أيضاً ايلبروس كوتراشيف سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، واليكساندر ديوكوف مدير عام شركة غازبروم نفت، مما يعكس الاهتمام الروسي بتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومساهمة الشركات الروسية في تطوير قطاع النفط والطاقة العراقي".