اجتماع إدارة الدولة يركز على زيارة الزيدي لواشنطن ومكافحة الفساد

شفق نيوز- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مساء اليوم الأحد، عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة والذي تناول عدداً من الملفات المهمة، أبرزها زيارة واشنطن وحملة ملاحقة المتورطين بمكافحة الفساد.

وذكرت المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي استضاف في القصر الحكومي، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

واطلع الحضور، خلال الاجتماع، على الترتيبات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما جرى بحث سبل توظيف نتائجها المتوقعة بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية.

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد، التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون، وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية.

ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، واعتماد الوسائل السلمية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح الشعوب في المنطقة، واستعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها.