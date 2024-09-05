اجتماع "خاص" برئاسة السوداني يُقر خطة لإدخال منظومة الطاقة الشمسية إلى المنازل

شفق نيوز/ أقر اجتماع "خاص" ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خطة لإدخال منظومة الطاقة الشمسية إلى المنازل.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً خاصاً لتحسين واقع الكهرباء، نوقشت فيه الخطط والبرامج والمعالجات التي أعدتها وزارة الكهرباء والجهات المختصة بهذا القطاع.

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "إقرار خطة لإدخال منظومة الطاقة الشمسية إلى المنازل، من خلال التعاقد مع شركات رصينة لتخفيف الأحمال عن منظومة الشبكة الكهربائية، كذلك فقد جرت مناقشة خطة وزارة الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع على المستوى البعيد، بجانب خطتها للصيف القادم والتي تم إقرار التخصيصات اللازمة لها، والبدء بتنفيذها من الآن".

وتم أثناء الاجتماع إقرار الموديل الاقتصادي الخاص بشراء الطاقة الكهربائية، الذي جاء بعد اجتماعات متعددة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهه بمشاركة شركة (KBR) التي تمثل الجهة الاستشارية للحكومة، من أجل دراسته وتقديم التوصيات بشأنه.