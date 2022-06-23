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اجتماع أحزاب ومستقلين يخرج بتوصيات وتحضير لمؤتمر "البديل السياسي"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T18:44:08+0000
اجتماع أحزاب ومستقلين يخرج بتوصيات وتحضير لمؤتمر "البديل السياسي"

شفق نيوز / كشفت أحزاب سياسية ونواب مستقلون، عن تفاصيل اجتماع عقدوه مساء الخميس، في العاصمة بغداد، لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة، والاتفاق على توحيد رؤية مشتركة بشأن الخطوات المقبلة.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن الحزب الشيوعي العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب البيت الوطني، حركة نازل اخد حقي، حزمة الأمة العراقية، حزب الوعد، حراك البيت العراقي، حركة تشرين الديمقراطية، النائب سجاد سالم، النائب داوود العيدان، النائب نيسان الزاير، النائب نداء حسن ماضي، النائب محمد نوري.

وأوضح البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد جهود العمل من أجل الخلاص من نهج المحاصصة، وطرح البديل السياسي الديمقراطي".

وشدد المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة "تفعيل العمل المشترك بين القوى المجتمعة والنواب المستقلين لبناء مسار سياسي يفضي الى معالجة جذرية للازمة الراهنة".

وأجموا على "الإعداد لمؤتمر وطني واسع لقوى التغيير يؤسس لبناء البديل السياسي الديمقراطي الذي يتطلع إليه أبناء الشعب العراقي"، داعين في الوقت نفسه، القوى الوطنية والنواب المستقلين ونواب الحركات الناشئة، إلى "المشاركة الفاعلة في هذه الوجهة لتحقيق التغيير المنشود".

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، شهدت أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا الأسبوع الماضي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

 

 

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