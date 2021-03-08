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اجتماع "حاسم" قبيل عقد جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T14:57:14+0000
اجتماع "حاسم" قبيل عقد جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بانعقاد اجتماع في مجلس النواب لحسم الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً قبل انعقاد الجلسة البرلمانية اليوم، بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص فقرات قانون المحكمة الاتحادية المؤجلة، والتصويت على تلك المواد خلال الجلسة.

وكان البرلمان العراقي قد صوت الاسبوع الماضي على تمرير 18 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وأرجأ التصويت على 6 مواد أخرى جراء خلافات بشأنها.

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

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