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اجتماع حاسم بين المالية النيابية والقوى السياسية لتمرير موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T11:23:03+0000
اجتماع حاسم بين المالية النيابية والقوى السياسية لتمرير موازنة 2021

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، اجتماعا مع ممثلي القوى السياسية، للاتفاق بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي عقدت قبل لحظات اجتماعا ضم ممثلي القوى السياسية، للاتفاق على صياغة المقترحات الأخيرة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

وترك مجلس النواب العراقي، وقت جلسته المقرر عقدها اليوم السبت، للتصويت على الموازنة الاتحادية لسنة 2021 مفتوحا، بسبب عدم وجود اتفاق سياسي رسمي للتصويت على قانون الموازنة.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب أمس الجمعة، جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، لتقرر رئاسة البرلمان تأجيل التصويت إلى السبت، لاستكمال المناقشات بين النواب واللجنة المالية.

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