اجتماع جديد بين الحلبوسي والمندلاوي وفؤاد حسين ورؤساء كتل الإطار وترجيحات بتأجيل جلسة "الحسم"

شفق نيوز/ عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول محسن المندلاوي، يوم السبت، اجتماعاً جديداً مع الكتل السياسية، بشأن الموازنة الثلاثية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً جديداً يعقد الآن بين الحلبوسي والمندلاوي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي لحسم النقاط المختلف عليها الوصول إلى صيغة نهائية، اما عقد جلسة خلال الساعة القادمة أو تأجيل إلى يوم غد".

في السياق، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين اجتمع مع رئيس مجلس النواب بشأن المادة 14 من قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان".

وأضاف، "نحن في الديمقراطي الكوردستاني اتفقنا على تغيير نص الفقرة 7 من المادة 14 في قانون الموازنة لتكون (يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتقوم بتقديم توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوما)".

وأكد شريف أن "كتلة الديمقراطي الكوردستاني أبلغت رئيس مجلس النواب بوضع نص هذه الفقرة في قانون الموازنة".