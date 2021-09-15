اجتماع تشاوري في البرلمان العراقي لتطبيق قانون "معلّق"

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي بانعقاد اجتماع تشاوري يوم الأربعاء في مجلس النواب العراقي بحضور وزير الصحة بالوكالة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والأمن الصحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا تشاوريا ينعقد في مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي بحضور وزير الصحة بالوكالة هاني العقابي وعدد من المسؤولين في الوزارة بالإضافة إلى نائب الأمين العام لمجلس الوزراء".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع يناقش قانون الضمان الاجتماعي والأمن الصحي وضرورة تطبيق القانون".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الضمان الصحي في تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلا أنه لم يجد طريقه للتطبيق لغاية الآن.