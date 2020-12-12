اجتماع بين حكومتي بغداد واربيل يؤكد الالتزام بتنفيذ قانون الاقتراض

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، "الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

ووصل في التاسع من الشهر الحالي، وفد رفيع يمثل حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول الخلافات المالية العالقة بين الجانبين.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت إرسال وفد إلى بغداد بعد إعلان التزامها بقانون تمويل العجز المالي "الاقتراض".

وتتوقع حكومة إقليم كوردستان أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار شهريا بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين في آب/أغسطس الماضي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد المالية لعام 2021.

وتكابد حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت بغداد صرفها في نيسان/أبريل الماضي نتيجة خلافات عالقة منذ سنوات بشأن إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.