اجتماع بين الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية لتحديد جلسة انتخاب "الرئيس"

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بعد اجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، للاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاجتماع عقد برئاسة محمد الحلبوسي ونائبه شاخوان عبد الله في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع الذي يجري حضره رؤساء الكتل السياسية النيابية او من ينوب عنهم".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.