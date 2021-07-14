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اجتماع برلماني - حكومي لمناقشة فاجعة الناصرية وأمر ديواني للمباشرة بالتحقيقات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-14T13:13:03+0000
اجتماع برلماني - حكومي لمناقشة فاجعة الناصرية وأمر ديواني للمباشرة بالتحقيقات

شفق نيوز/ عقدت رئاسة مجلس النواب، يوم الاربعاء، اجتماعا لا يزال مستمرا بالقاعة الدستورية لمناقشة حادثة حريق مستشفى الامام الحسين في ذي قار. وقال النائب عن كتلة سائرون جمال فاخر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم خلال الاجتماع استضافة اللجنة التحقيقية برئاسة وزير التخطيط، التي قدمت شرحا مفصلا عن حادثة احتراق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار".

واضاف، "صدر هذا اليوم أمر ديواني بمباشرة لجنة التحقيق بالحادثة، وستطلع على نتائج الادلة الجنائية بالحادثة".

واوضح، فاخر أن "الحاضرين في الاجتماع من اللجنة التحقيق هم ووزراء التخطيط والداخلية والعمل وبالاضافة إلى محافظ ذي قار وعدد من المسؤولين بالمحافظة وممثل عن قيادة العمليات المشتركة".

والتهم حريق هائل، ليلة 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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