اجتماع برلماني - حكومي "حاسم" بشأن صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ تعقد اللجنة المالية النيابية يوم الأربعاء اجتماعاً بحضور مسؤولين حكوميين لحسم مسألة صادرات نفط إقليم كوردستان في الموازنة المالية للبلاد للعام الجاري.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة المالية النيابية شرعت في اجتماعها الـ(٣٩) لاستئناف مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وانعقد الاجتماع بحضور وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة لبغداد علاء الياسري لحسم مسألة صادرات نفط الإقليم في الموازنة.

وكانت مصادر قد كشفت، الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز عن رفع الكتل الشيعية مطالبها عبر تبليغ الوفد الكوردي بتسليم إيرادات 500 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية بدلاً من 250 ألف برميل يومياً، مقابل أن يستلم الإقليم حصته من الموازنة كاملة دون أي نقص.

وهذا المطلب يخالف الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل ويقضي بتسليم الإقليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا ونصف الإيرادات الأخرى المتأتية من المعابر الحدودية وغيرها، مقابل حصة تقدر بنحو 12.6 في المئة من الموازنة إضافة إلى صرف رواتب قوات البيشمركة.

وتم تضمين الاتفاق بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة العراقية وأرسلته إلى البرلمان لإقراره، إلا أن وفد حكومة الإقليم عاد إلى بغداد مجدداً لإقناع الكتل السياسية في البرلمان لتمرير حصة الإقليم.

وتقول حكومة الإقليم إنها تصدر 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله، ويذهب ما يتبقى للاستهلاك المحلي، وهو ما يجعلها عاجزة عن تلبية المطالب الجديدة للكتل الشيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار المباحثات.