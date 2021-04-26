اجتماع برلماني مغلق لإعداد تقرير بشأن فاجعة ابن الخطيب

شفق نيوز / عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، اجتماعا مغلقا، لإعداد تقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وأبلغ مصد برلماني، وكالة شفق نيوز، أن "اجتماع اللجنة سيتمخض عنه إعداد تقرير تقصي الحقائق عن فاجعة مستشفى ابن الخطيب، ليعرض في الجلسة الطارئة المقرر عقدها اليوم".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.