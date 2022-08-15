اجتماع الإطار التنسيقي ينتهي بأربعة شروط لتحقيق مطلب الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، إن اجتماع قادة الإطار الذي انعقد مساء الاثنين، خلص إلى وضع شروط أمام الذهاب لحل البرلمان، وهو مطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث يعتصم بالمنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق، دعا الصدر، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

في حين خرج أنصار الإطار التنسيقي الشيعي بثاني تظاهرة مضادة، وقرروا الاعتصام المفتوح امام اسوار الخضراء حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر "الإطاري" لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار أكدوا في الاجتماع على اعتماد الحلول الدستورية كقاعدة لعقد حوار وطني لجميع الفرقاء السياسيين، مع تغليب المصلحة الوطنية لتوحيد القرار السياسي صوب عقد جلسة للبرلمان لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للخروج من الازمة الحالية.

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى شروط للحوار حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة، وضعها الإطار التنسيقي للمضي بالحوار الوطني، الأول أن تكون هناك حكومة منتخبة تحت قبة البرلمان العراقي بمرشح الإطار، والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال.

وتابع المصدر أن الشرط الثاني يتمثل بضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية نزولا عند قرار المحكمة الاتحادية، والشرط الثالث يفضي بالذهاب لعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية والواقعية للنظر بمطلب حل البرلمان والانتخابات وسقف الحكومة الانتقالية.

وجاء في الشرط الرابع بحسب المصدر، ضرورة حصول الإجماع الوطني لاتخاذ قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق توقيتات محددة.

وقال المصدر إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعيد جولته المكوكية لأطراف المعادلة السياسية في بغداد والاقليم ليطلعهم على اشتراطات الإطار، وإذا تهيأت الأجواء، فإنه مستعد للذهاب لمقر الصدر في الحنانة.

وجاء اجتماع الإطار التنسيقي يوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل اجتماعات العامري مع قادة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن العامري طلب من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التوسط من أجل إجراء مباحثات بين الصدر والإطار التنسيقي.