اجتماع "الإطار التنسيقي" بمنزل المالكي يخرج بقرار وحيد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن قرار وحيد اتخذته القوى الشيعية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي" خلال اجتماع عقد مساء يوم الثلاثاء في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زعماء القوى الشيعية في الإطار التنسيقي قرروا عدم إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الإطار، وتقديم الأدلة القانونية على اي نتيجة نهائية".

ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد خسارتها الكثير من المقاعد.