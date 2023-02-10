اجتماع الوفد العراقي مع الخزانة الامريكية: الالتزام المتبادل بإجراءات مكافحة غسل الأموال

شفق نيوز / انتهى اجتماع الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، مع الخزانة الأمريكية، بتأكيد الالتزام المتبادل بين واشنطن وبغداد، بإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ناقشوا معاً الوضع الاقتصادي في العراق وخطط الحكومة لإصلاح القطاع الاقتصادي والمالي".

وأضاف البيان، أن الطرفين شددا على أهمية "الالتزام المتبادل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي".

وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان "التحديات الاقتصادية في العراق، بما في ذلك الفساد، والاعتماد على الطاقة، وقضايا سعر صرف الدولار".