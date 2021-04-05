اجتماع الكاظمي "يفشل" بتسمية محافظ لذي قار.. لكن الحسم "قريب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بانتهاء اجتماع المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون حسم منصب المحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع خلص الى تبليغ المجتمعين بان أحمد غني الخفاجي هو المرشح الابرز لمنصب المحافظ وسيحسم الموضوع خلال يومين، حيث تم تبليغ الخفاجي بالبقاء في بغداد وعدم العودة إلى ذي قار الليلة".

واشار الى "الاتفاق على اجتماع نصف شهري للمجلس مع رئيس الوزراء الكاظمي لبحث أوضاع المحافظة". لافتا الى أن "المرشحين السابقين لمنصب المحافظ سينضمون كاعضاء للمجلس الاستشاري وسيصدر بهم أمر من رئيس الوزراء، فضلا عن أسماء جديدة ستضاف لاحقا".

وتابع المصدر أن "الكاظمي ابلغ المجتمعين بتخصيص أموال كبيرة لذي قار في موازنة العام الحالي، فضلا عن تأسيس صندوق بالمحافظة خاص بها".

ولفت الى "الاتفاق على ان المحافظ الذي يكلف يبدأ من اليوم التالي باعداد كشوفات المشاريع ولا ينتظر الموازنة لحين وصولها وإنما ينهي كافة الأمور الخاصة باي عقد يخص اي مشروع لحين وصول الموازنة".

وبحسب المصدر فأنه "تم التطرق لموضوع المحاضرين المجانيين وخاصة ان ذي قار هي الاعلى عددا بين المحافظات"، مبينا أن "الكاظمي أبلغ المجتمعين بأن الموضوع سيحسم يوم غد الثلاثاء في مجلس الوزراء، وسيكون المحاضر أصيل كالموظف الدائمي، ويتمتع بكافة حقوقه".

واوضح أنه "بالنسبة لقضية قائد الشرطة تم بحثها مع رئيس الوزراء وطلب منا التريث بالأمر في الوقت الحالي لحين إنهاء أمر منصب المحافظ".