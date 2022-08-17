سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماع "القادة" ينتهي بخمس نقاط ودعوة للتيار الصدري

Category: سیاسة

Date: 2022-08-17T14:32:42+0000
اجتماع "القادة" ينتهي بخمس نقاط ودعوة للتيار الصدري

شفق نيوز/ انتهى اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة القوى السياسية، الذي عقد في قصر الحكومة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخمس نقاط، اضافة الى دعوة وجهها المجتمعون الى التيار الصدري.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء الموافق (17 آب 2022)؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

واضاف البيان أن "الاجتماع افضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي:

1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.

2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.

3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.

4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.

related

محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

Date: 2022-08-16 16:28:41
محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

Date: 2021-11-14 18:20:32
وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

عمار الحكيم يدعو الاطار والتيار للدخول بـ"حوار مفتوح" لتجنب التصعيد

Date: 2022-07-30 12:57:31
عمار الحكيم يدعو الاطار والتيار للدخول بـ"حوار مفتوح" لتجنب التصعيد

التيار الصدري يوجه رسالة الى المعترضين على الانتخابات: احسموا أمركم

Date: 2021-11-29 10:41:25
التيار الصدري يوجه رسالة الى المعترضين على الانتخابات: احسموا أمركم

الصدر يوجه بإغلاق جميع مؤسسات التيار باستثناء ست

Date: 2022-06-12 18:05:22
الصدر يوجه بإغلاق جميع مؤسسات التيار باستثناء ست

مصدر صدري يكشف عمّا سيحدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Date: 2022-03-21 17:42:31
مصدر صدري يكشف عمّا سيحدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الصدريون يتراجعون قليلاً ويقدمون تصوراً جديداً عن رئيس الحكومة المقبلة

Date: 2021-05-12 14:22:18
الصدريون يتراجعون قليلاً ويقدمون تصوراً جديداً عن رئيس الحكومة المقبلة

التيار الصدري يسهب بأسباب مقاطعته الانتخابية ويؤكد: الجماهير تطالب بتظاهرة مليونية

Date: 2021-08-26 09:36:13
التيار الصدري يسهب بأسباب مقاطعته الانتخابية ويؤكد: الجماهير تطالب بتظاهرة مليونية