سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماع الحوار الوطني ينتهي بست نقاط ودعوة "صدرية"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-05T11:06:57+0000
اجتماع الحوار الوطني ينتهي بست نقاط ودعوة "صدرية"

شفق نيوز/ انتهى اجتماع الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بست نقاط، فيما غاب عنه ممثل التيار الصدري.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارات".

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يأتي:

1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

4ـ جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

related

واشنطن تجدد دعوة بايدن للقادة العراقيين في تعزيز الحوار وترسيخ الأمن

Date: 2022-09-04 16:17:49
واشنطن تجدد دعوة بايدن للقادة العراقيين في تعزيز الحوار وترسيخ الأمن

محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

Date: 2022-08-16 16:28:41
محاولات لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في "حوار الكاظمي" غداً  

الكاظمي يتحرك لجمع الفرقاء على طاولة مستديرة

Date: 2022-08-02 08:28:51
الكاظمي يتحرك لجمع الفرقاء على طاولة مستديرة

خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

Date: 2021-03-28 21:53:01
خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

قاآني يعتمد "السرية" في اجتماعاته مع الإطار لضمان "النجاح" بترتيب البيت الشيعي

Date: 2022-02-07 14:32:43
قاآني يعتمد "السرية" في اجتماعاته مع الإطار لضمان "النجاح" بترتيب البيت الشيعي

الإطاريون يتخوفون من اقتحام البرلمان في جلسة التكليف.. والصدريون: سنعود مرة أخرى

Date: 2022-07-28 12:41:28
الإطاريون يتخوفون من اقتحام البرلمان في جلسة التكليف.. والصدريون: سنعود مرة أخرى

في أول تصريح له في الموصل.. الكاظمي: خدمة المواطن عبادة فعليكم بحذف البيروقراطيات

Date: 2022-07-09 05:37:24
في أول تصريح له في الموصل.. الكاظمي: خدمة المواطن عبادة فعليكم بحذف البيروقراطيات

بعد تسريبات عن بديله.. الكاظمي: أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله

Date: 2022-03-11 11:21:22
بعد تسريبات عن بديله.. الكاظمي: أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله