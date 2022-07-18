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اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية ينتهي دون اتفاق على رئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-18T11:21:36+0000
اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية ينتهي دون اتفاق على رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أفصحت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، عن تفاصيل اجتماع رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل السياسية الذي عُقد صباح اليوم الإثنين، مشيرة الى انه انتهى دون الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت عبد الواحد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع ناقش ادراج بعض القوانين بالأصل هي موجودة داخل اورقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء وإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة".

ولفتت الى "حصول شبه اتفاق على تحديد الاسبوع المقبل بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الجديد بعد انتهاء العطلة التشريعية التي استمرت شهرا واحدا".

وتابعت عبد الواحد ان "الاجتماع تحدث ايضا عن الاستحقاقات الدستورية"، مشيرة الى ان "مجلس النواب بانتظار القوى السياسية في خارج البرلمان كون رؤساء الاحزاب السياسية هم من يحسمون موضوع رئاسة الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم الإتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

واوضحت رئيسة كتلة الجيل الجديد الى ان "الاجتماع تطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء كان في رئاسات اللجان او النائب الأول".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين أفاد مصدر نيابي، بعقد اجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، للاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاجتماع عقد برئاسة محمد الحلبوسي ونائبه شاخوان عبد الله في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع الذي يجري حضره رؤساء الكتل السياسية النيابية او من ينوب عنهم".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

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