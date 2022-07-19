اجتماع الاطار ينتهي بـ"مرونة" من المالكي والعامري لاختيار شخصية رئيس الوزراء

شفق نيوز/ انتهى اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي، مساء الثلاثاء، بتشكيل لجنة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وأبلغ مصدر مطلع، على الاجتماع، وكالة شفق نيوز، إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري قد ابديا "مرونة عالية" لتسهيل مهمة إختيار الشخصية المناسبة.

وأوضح المصدر، أن اجتماع الإطار انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، مبينا أن المالكي والعامري ابديا مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وكشف المصدر، أنه تقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الى الاطار خلال ٢٤ ساعة، والذي بدوره سيجتمع غداً.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.