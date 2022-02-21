اجتماع الاطار التنسيقي يخرج بثلاث نقاط

شفق نيوز / ناقش الإطار التنسيقي، في اجتماعٍ عقده يوم الأحد، عدداً من القضايا المتعلقة بآخر المستجدات على الساحة السياسية، وأصدر ثلاثة مواقف بشأنها.

ودعا الإطار في بيان له، ورد لوكالة شفق نيوز، إلى إعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن، ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عنه، واتخاذ إجراءات لرفع الحيف عن الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود".

ورفضت قيادات الإطار، وفقاً للبيان "استخدام مجلس النواب للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، لأغراض سياسية خارج السياقات الدستورية المعمول بها، ضماناً لاداء البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن المزايدات السياسية".

وأضاف: "نتابع بقلق شديد ما يتناقل من أخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين، والتي تعد لو صحت أمراً مرفوضاً ومداناً"، مطالباً الجهات المختصة بـ"التحقق من صحة هذه الأنباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها أو من يتناقل معلومات غير صحيحة للإخلال بالسلم الأهلي، وأن هذه الأساليب هي أبعد ما تكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد، قادما من محافظة النجف، في زيارة لم تعرف أسبابها حتى الآن.

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من أحزاب شيعية عدة المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.