اجتماع "استثنائي" لتحالف ادارة الدولة بحضور نيجيرفان بارزاني والسوداني يوم السبت

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الجمعة بانعقاد اجتماع "استثنائي" لتحالف ادارة الدولة يوم غد السبت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيشارك يوم غد في اجتماع استثنائي لتحالف ادارة الدولة بحضور السوداني وبقية القادة".

وأضاف المصدر؛ أن الاجتماع سيشهد مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز من مصادر مطلعة يوم أمس الخميس، بأن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات.

وبهذا الشأن؛ قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالتنا إن "الزيارة من المقرر أن تكون يوم السبت المقبل حيث سيلتقي بارزاني برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف ان "بارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات مثل الموازنة والرواتب والنفط و استئناف تصديره اضافة الى العلاقات بين اربيل وبغداد وغيرها".