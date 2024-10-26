اجتماعان في المساء والصباح.. هل يمرر البرلمان القوانين "الأكثر جدلاً" بجلسة الغد؟

شفق نيوز/ تعتزم اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عقد اجتماعين الأول مساء اليوم، والآخر صباح غد الأحد، لضمان إمكانية تمرير ثلاثة قوانين "جدلية" في الجلسة المقررة ظُهراً.

وبحسب عضو اللجنة عارف الحمامي، فإن "اللجنة القانونية النيابية ستعقد مساء اليوم اجتماعاً لمناقشة جاهزية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها، المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد".

وأضاف الحمامي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ستعقد أيضاً يوم غد الأحد اجتماعا قبل انعقاد الجلسة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين آنفة الذكر، من أجل إقرارها وعدم تأجليها إلى جلسة أخرى".

وأشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، إلى وجود اتفاق "سياسي ونيابي" على المضي بتشريع هذه القوانين وإقرارهم في جلسة يوم الأحد".