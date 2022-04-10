سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماعات وراء الكواليس لتفعيل مبادرة الحكيم بمشاركة الصدريين

Category: سیاسة

Date: 2022-04-10T18:29:31+0000
اجتماعات وراء الكواليس لتفعيل مبادرة الحكيم بمشاركة الصدريين

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة، اليوم الاحد، عن اجراء الكتل السياسية حوارات واجتماعات "خلف الكواليس" بمشاركة الصدريين لحل الانسداد السياسي وفق المبادرة التي اطلقها زعيم التيار عمار الحكيم.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاهمات مبدئية على مبادرة عمار الحكيم"، مشيراً إلى أن "هناك حوارات في ظل المبادرة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي شكل اللجنة الخماسية بهدف المسير بعنوان مبادرة الحكيم للبدء بحوارات سياسية للخروج من الانسداد السياسي".

وكشف العبودي، عن "حوارات واجتماعات تجري حالياً خلف الكواليس للحافظ على كل كيان سياسي ووضعه"، مضيفاً "عندما تخرج التفاهمات إلى إيجاد آلية حقيقية سوف نرى اجتماعاً مهماً للقوى السياسية بحضور الكتلة الصدرية".

وشدد العبودي قائلاً "لن يعقد أي حوار على مستوى عالي للخروج من الانسداد السياسي، ما لم يكن هناك حضوراً للكتلة الصدرية".

وبعد تعثّر مبادرات سياسية عدة لإنهاء الانقسام، وتقريب المسافة بين كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، وقوى الإطار التنسيقي، برزت مبادرة جديدة طرحها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في الثامن من نيسان الحاري، للخروج من الأزمة التي عطلت الاستحقاقات الدستورية.

وفي مبادرته لحل الأزمات المستعصية التي تحول دون انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة، دعا الحكيم القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها الحق بترشيح رئيس للحكومة المقبلة، وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسم موضوع الرئاسات الثلاثمن خلال التفاهمات.

وتضمنت مبادرة الحكيم أيضاً المطالبة بـ"توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم دعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمّل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة"، على حد تعبيره.

ودعا ما وصفها بـ"قوى الأغلبية" إلى "التعهد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة"، مبيناً أن على المعارضة عدم "تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية".

 

related

حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

Date: 2022-04-05 12:05:58
حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

Date: 2021-11-28 19:36:29
الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

Date: 2022-04-06 20:10:41
انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

Date: 2022-03-07 14:29:21
الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

الحكمة: الإطار التنسيقي سيناقش مبادرة الحكيم في اجتماع يعقد في منزل المالكي

Date: 2021-11-16 11:53:35
الحكمة: الإطار التنسيقي سيناقش مبادرة الحكيم في اجتماع يعقد في منزل المالكي

علاوي يتحدث عن "محكمة خاصة" ترتبط برئيس الجمهورية مستعينة بقضاة "نزيهين"

Date: 2020-02-08 12:27:23
علاوي يتحدث عن "محكمة خاصة" ترتبط برئيس الجمهورية مستعينة بقضاة "نزيهين"

شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

Date: 2021-10-11 15:46:07
شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

وصول قائمة المرشحين لحكومة الكاظمي إلى البرلمان

Date: 2020-05-05 20:10:08
وصول قائمة المرشحين لحكومة الكاظمي إلى البرلمان