اجتماعات منفردة للكتل تسبق انعقاد جلسة البرلمان.. و"لا تأجيل"

شفق نيوز/ عقدت الكتل السياسية، صباح السبت، اجتماعات منفردة قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة الصدرية، وتحالف السيادة عقدوا اجتماعات منفردة داخل مبنى البرلمان قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن نواب الإطار التنسيقي وتحالف العزم عقدوا أيضا اجتماعا منفرداً خارج مبنى البرلمان

وأشار إلى أن الانباء التي تتحدث عن عدد النصاب حالياً في البرلمان غير دقيقة، موضحاً أنه لا توجد أي ارقام دقيقة عن عدد النواب الذين يتواجدون حاليا في مبنى المجلس، كون النواب لم يدخلوا قاعة الجلسة، حتى يتم احتسابهم بشكل دقيق، لافتاً إلى أن الدائرة الاعلامية للبرلمان نفت صدور اي قرار بتأجيل الجلسة حتى الان.

وبدأ اعضاء مجلس النواب العراقي مع مرشحي رئاسة الجمهورية، صباح السبت، بالتوافد الى المجلس وسط اجراءات مشددة.

ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشر صباحاً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.