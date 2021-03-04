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اجتماعات مكثفة في البرلمان العراقي لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T15:22:53+0000
اجتماعات مكثفة في البرلمان العراقي لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، جلسته برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور ٢٤٠ نائباً، في وقت شهد المجلس اجتماعات مكثفة قبيل انعاقد الجلسة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب شهد اجتماعات مكثفة قبل عقد الجلسة، للوصول الى اتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة اليوم".

وأوضح ان "الاجتماعات شهدت اختلافات في وجهات النظر، وعلى اثر ذلك سيتم التصويت على القانون مع تأجيل التصويت على الفقرات التي عليها خلافات بين القوى السياسية".

وخلال الجلسة صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام ١٩٧٢، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك ١٩٥٨)، ومشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥.

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