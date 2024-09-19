اجتماعات حضرها العامري.. الكتل الكوردية تتحد لإلغاء قرارات البعث بشأن الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الخميس، أن الكتل الكوردية الخمس في مجلس النواب العراقي قد اتفقت على توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وأوضح، أن هذه الكتل تعهدت بالتصويت لصالح المشروع، مشددًا على ضرورة عدم عرقلة تمريره من قبل الكتل الشيعية والسنية.

وقال عمر، في منشور على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الكتل الكوردية الخمس في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس البرلمان، عقدت اجتماعًا مع هادي العامري، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى ضمن المادة 140"، مبينا أن "هذه القرارات كانت دائمًا تشكل عائقًا أمام إعادة الحقوق لأصحابها."

وأضاف عمر: "لقد عقدنا ستة اجتماعات حتى الآن مع الكتل الشيعية والسنية، بحضور محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالوكالة، وشاخه‌وان عبدالله، نائب رئيس المجلس، وخالد شواني وزير العدل، وهادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، لضمان تمرير هذا المشروع دون معارضة من الكتل الأخرى."

وشدد عمر على أن المشروع يحظى بدعم كامل من جميع الكتل الكردية، مؤكداً الحصول على وعود بعدم الاعتراض على التصويت لصالحه.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل فرصة تاريخية لإنهاء المظالم الناتجة عن قرارات حزب البعث المتعلقة بمصادرة الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140، والتي كانت تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق.

ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.