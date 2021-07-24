اثيل النجيفي: العملية السياسية دخلت في "الموت السريري"

شفق نيوز/ علق القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية اثيل النجيفي، اليوم السبت، على انسحاب ومقاطعة الحزب الشيوعي العراقي للانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد انسحاب ومقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهذه الانتخابات، قبل أيام.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "العملية السياسية في العراق دخلت في حالة الموت السريري، ففي السابق كانت الطبقة السياسية تناقش الأزمات وتحاول أن تجد حلول لها رغم أنها لم تستطع حل أي أزمة لكن على الأقل كانت هناك مناقشات وحراك سياسي يتفاعل مع كل الأزمات".

وبين أن "اليوم لم تعد الطبقة السياسية قادرة على مناقشة الأزمات الموجودة، وبالتالي الحلول والحديث لن يكون حديث سياسي وانما ياخذ مجال آخر كالتظاهرات أو ربما يصل الامر الى الصراع والتصادم المسلح ولهذا الوضع السياسي في العراق يمر بمرحلة خطيرة جداً وهو يمر بموت سريري".