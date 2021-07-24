سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اثيل النجيفي: العملية السياسية دخلت في "الموت السريري"

Category: سیاسة

Date: 2021-07-24T11:16:14+0000
اثيل النجيفي: العملية السياسية دخلت في "الموت السريري"

شفق نيوز/ علق القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية اثيل النجيفي، اليوم السبت، على انسحاب ومقاطعة الحزب الشيوعي العراقي للانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد انسحاب ومقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهذه الانتخابات، قبل أيام.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "العملية السياسية في العراق دخلت في حالة الموت السريري، ففي السابق كانت الطبقة السياسية تناقش الأزمات وتحاول أن تجد حلول لها رغم أنها لم تستطع حل أي أزمة لكن على الأقل كانت هناك مناقشات وحراك سياسي يتفاعل مع كل الأزمات".

وبين أن "اليوم لم تعد الطبقة السياسية قادرة على مناقشة الأزمات الموجودة، وبالتالي الحلول والحديث لن يكون حديث سياسي وانما ياخذ مجال آخر كالتظاهرات أو ربما يصل الامر الى الصراع والتصادم المسلح ولهذا الوضع السياسي في العراق يمر بمرحلة خطيرة جداً وهو يمر بموت سريري".

related

"الفصائل" تتفق على أمر يخص تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر

Date: 2021-01-03 19:28:42
"الفصائل" تتفق على أمر يخص تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر

الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

Date: 2020-02-12 20:09:40
الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

مقتدى الصدر يصل الى مدينة النجف

Date: 2019-10-29 14:38:43
مقتدى الصدر يصل الى مدينة النجف

زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

Date: 2019-11-03 07:10:23
زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

Date: 2020-11-22 14:45:55
الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

Date: 2020-02-03 15:54:41
نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

Date: 2020-12-29 08:59:40
المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"

Date: 2019-10-30 19:29:25
الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"