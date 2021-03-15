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اتهام لجهات سياسية بإغلاق مبنى ادارة قضاء الجبايش بذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-03-15T20:45:38+0000
اتهام لجهات سياسية بإغلاق مبنى ادارة قضاء الجبايش بذي قار

 شفق نيوز/ اتهم قائممقام قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، حسام عبدالباري، اليوم الاثنين، جهات "لم يسمها" بالوقوف وراء إغلاق بناية الإدارة المحلية في القضاء.

وقال عبدالباري لوكالة شفق نيوز"، إن "أحدى الجهات السياسية في الجبايش ارسلت 25 شخصاً لإغلاق مبنى الإدارة المحلية بالقضاء"، لافتا إلى أن "هذه الجهة قالت بالحرف الواحد في إحدى الجلسات العربية، (انها لن تسمح لشخص غيرها بتسنم منصب القائممقامية) في الجبايش".

وبين، أن "المحافظ عبدالغني الاسدي، وجه القوات الأمنية في القضاء بإعادة افتتاح البناية يوم غد الثلاثاء وممارسة نشاطها بشكل طبيعي، فضلا عن توجيهه بالكشف عن الجهات التي تسعى لاثارة الفوضى في الجبايش ".

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