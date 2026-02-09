اتهامات تطال الحلبوسي بخرق الدستور في قضية "الفحل"

شفق نيوز- بغداد

اتهم النائب عن تحالف العزم، إبراهيم نامس، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب بارتكاب خرق دستوري على خلفية قضية محافظ صلاح الدين بدر الفحل، مؤكداً رفض كتلته لما وصفه بإدارة البرلمان بـ"المزاج السياسي".

وقال نامس، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز، إن محافظ صلاح الدين بدر الفحل فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب يوم الأحد الماضي، إلا أنهم تفاجأوا، بصدور أمر كتابي من رئيس المجلس يقضي بإلغاء اليمين الدستورية وإعادته إلى منصب المحافظ بكتاب رسمي.

وأضاف أن هذا الإجراء يُعد خرقاً دستورياً واضحاً، يتحمله رئيس مجلس النواب، داعياً مجلس محافظة صلاح الدين إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ذلك".

وطالب نامس، الكتل السياسية باتخاذ موقف واضح بعدم تمرير هذا الخرق ومنع تكراره مستقبلاً، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تسهم في إضعاف مجلس النواب وتمثل تجاوزاً على الدستور وآليات العمل البرلماني.

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن صعود المرشح كريم شكور، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى مجلس النواب العراقي، ما يزال مرهوناً بتقديم محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل استقالته من البرلمان بشكل رسمي.

وعاد بدر محمود الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي محمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار الأمر إلى أن القرار جاء نتيجة عدم تلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بعضوية مجلس النواب العراقي، وعدم تقديم الاستقالة الأصولية أمام مجلس محافظة صلاح الدين، وفق السياقات المعتمدة.