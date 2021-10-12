اتفاق مع "تقدم" يفضي إلى التجديد لمحافظ الأنبار مقابل منح مقعده البرلماني "للعلواني"

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن توصل الإدارة المحلية الى اتفاق مع حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، لاستمرار المحافظ علي فرحان الدليمي لدورة ثانية.

وقال المسؤول البارز لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، ان "اجتماعاً عُقد في ديوان محافظة الأنبار ضم مستشاري ومعاوني محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، بالإضافة إلى عدد من قياديي حزب تقدم، ومجموعة من الفائزين بانتخابات 2021، وقد خرج بعدد من الإجراءات، لتغيير وتوزيع المناصب في الأنبار، والتي سيتم العمل عليها في القريب العاجل".

وبين أن "هناك اتفاقا على تجديد منصب المحافظ لعلي فرحان الدليمي، على ان يتخلى عن مقعده البرلماني لصاحب التسلسل الخامس في الدائرة الثانية (احمد حميد شرقي العلواني) والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة الأنبار، ثم مدير عام في وزارة التخطيط".

وأكد المصدر، أنه "سيتم تغيير العديد من المناصب في المحافظة، ومنها منصب معاون محافظ الأنبار للشؤون الإدارية، والذي كان يشغله الفائز عن الدائرة الأولى في الانتخابات مصطفى العرسان".