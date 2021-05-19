"اتفاق مبدئي".. مصطفى الكاظمي وزيراً للصحة وكالة

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي عامر الفايز، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للكتل السياسية يقضي باسناد وزارة الصحة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالوكالة" لحين انتهاء حكومته.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "تغيير بعض الوزراء يحتاج إلى وقت"، مبيناً أن "الوقت المتبقي لعمر الحكومة الحالية قريب جداَ".

وأضاف أنه "لم يبقى سوى أشهر وتجرى انتخابات مجلس النواب، ويتحول عمل الحكومة إلى تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة".

وبين الفايز أن "لجنة الصحة النيابية قدمت مقترحاً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضمن ادارته لوزارة الصحة"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن "هناك اتفاقاً مبدئياً للكتل السياسية على أن يكون الكاظمي وزيراً للصحة بالوكالة لحين انتهاء عمل حكومته".

وقدم وزير الصحة حسن التميمي، في الرابع من ايار الحالي، استقالته من منصبه على خلفية فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين.