اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة

شفق نيوز/ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الخميس، جدول أعمال البرلمان لجلسته المقبلة يوم الأحد، وتضمنت التصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة، ووفقا لمصدر مطلع فإن الكتل السياسية اتفقت على تمريرها كما وردت من الحكومة.

وبحسب جدول الأعمال، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن، جلسة يوم الأحد المقبل، تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية، فضلا عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.

والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقرتح قانون التعليم العالي الأهلي.

يشار إلى أن فقرة التصويت على الموازنة، وردت في أكثر من جدول أعمال لجلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، دون أن يتم التصويت عليها، نتيجة للخلافات التي وصلت مرحلة كسر النصاب القانوني للجلسة، لعدم تمرير هذه الفقرة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على اقرار تعديل الموازنة في جلسة يوم الاحد، وفق المقترح الأخير المقدم من قبل الحكومة".

وبحسب المصدر، فبناء على الاتفاق "قررت رئاسة مجلس النواب إدراج الفقرة في جدول الأعمال، وحددت يوم الاحد موعدا لاستئناف الجلسات والتصويت على قانون الموازنة".