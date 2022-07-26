اتفاق على ترشيح كوردي فيلي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن اتفاق سياسي يقضي بترشيح نائب من قومية الكورد الفيليين لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النواب المستقلين اتفقوا مع الاطار التنسيقي الشيعي على ترشيح النائب المستقل محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

والمندلاوي هو مرشح مستقل عن دائرة شارع فلسطين في العاصمة بغداد وهو من شريحة الكورد الفيليين.

وقدم الإطار التنسيقي طلبا الى رئاسة مجلس النواب العراقي لعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس.

وبحسب مصدر نيابي، فإن رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد الجلسة المقبلة حتى اللحظة.