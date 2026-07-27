اتفاق "عراقي - أميركي" على تسديد الديون الإيرانية عبر المواد الغذائية والأدوية

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، رياض عداي، يوم الاثنين، عن اتفاق بين العراق والولايات المتحدة يقضي بتسديد مستحقات إيران المالية عن الغاز عبر تزويدها ببضائع وسلع، تشمل مواد غذائية وأدوية، بدلاً من تحويل الأموال نقدًا.

وقال عداي، لوكالة شفق نيوز، إن "إيران تطالب العراق بنحو 11 مليار دولار، ويوجد جزء من هذا المبلغ حالياً في المصرف العراقي للتجارة، إلا أنه لا يمكن تحويله بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

وأضاف أن "هناك حوارات مستمرة بين الوفدين العراقي والإيراني لحسم ملف هذه الأموال، وإعادة ضخ الغاز الإيراني إلى المحطات الكهربائية العراقية".

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، حجم المستحقات المالية الإيرانية لدى بغداد عن صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية التي يستوردها العراق من إيران.

وقال همتي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن هذا الملف نوقش بوصفه محوراً رئيساً خلال المباحثات مع محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى طهران.

وأكد أن البنك المركزي الإيراني لديه نحو 7 مليارات دولار مودعة في العراق، إضافة إلى أكثر من 3 مليارات دولار مستحقة لوزارة النفط الإيرانية، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية إلى ما بين 10 و11 مليار دولار.

وبحسب الاتفاقات الثنائية، تودع الحكومة العراقية قيمة واردات الغاز والكهرباء في حسابات لدى البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة.

وكانت العقود الأصلية تنص على سداد قيمة الغاز باليورو، وقيمة الكهرباء بالدولار، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران، حالا دون تمكن العراق من تسديد هذه الديون بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراكمها داخل النظام المصرفي العراقي، مع فرض قيود على آليات استخدامها.