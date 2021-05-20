اتفاق عراقي - أمريكي يمهد لخروج القوات الأجنبية المقاتلة

شفق نيوز/ اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، على عقد أول اجتماع لخروج القوات المقاتلة الأجنبية من البلاد.

وأفادت الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي التقى في مكتبه بالقائد العسكري الأمريكي، وجرى التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي.

وتدارس الجانبان تطورات الاوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش، لاسيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية، وفق البيان.

وأشار بيان الحكومة العراقية إلى أنه تم الإتفاق على عقد الجلسة الاولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والمضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من العراق".

كما جرت مناقشة الأطر الاخرى للعلاقة الامنية بين البلدين، في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات بالشكل الذي يدعم قدرات المؤسسة العسكرية العراقية، بما يمكّنها من الوصول الى الاعتماد على نفسها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأعلنت واشنطن وبغداد، في 7 نيسان/أبريل الماضي، اتفاقهما على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق إلى "استشاري تدريبي"، مع انسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان في "محادثات فنية مقبلة".

جاء ذلك في بيان مشترك عقب انتهاء جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمشاركة ممثلين عن حكومتي البلدين، برئاسة وزيري الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن إقليم كوردستان.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.