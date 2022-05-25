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اتفاق عراقي إيراني لمواجهة التغير المناخي والجفاف في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T18:05:03+0000
اتفاق عراقي إيراني لمواجهة التغير المناخي والجفاف في المنطقة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاربعاء، عن ابرام اتفاق مع الجانب الايراني يقضي بتشكيل وفدين فنيين من كلا البلدين للتباحث بشأن التحديات المناخية وسبل معالجتها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين، والايراني حسين امير عبد اللهيان، بحثا خلال اتصال هاتفي التغيرات المناخية في المنطقة والرياح الغبارية التي غطت العراق وإيران خلال الأيام الماضية.

واستعرض الجانبان أهم التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجي وسبل مواجة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي وتوفير بيئة صحية ملائمة للبشرية.

واشار البيان الى ان الوزيرين اتفقا على عقد اجتماع بين وفد فني عراقي وآخر إيراني في بغداد لدراسة التحديات التي تواجه البلدين في المستقبل، وأكدا على ضرورة استمرار الحوار وتوسعته ليشمل دول أخرى في المنطقة.

وتطرق الوزيران أيضاً إلى قضايا المياه والنهوض بواقع الموارد المائية وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية الدفع قدماً باتجاه الحلول السلمية لتلبية تطلعات الاستقرار، والأمن.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة عواصف ترابية شديدة الكثافة كان آخر يوم الاثنين الماضي، حيث غطى الغبار الكثيف مدن البلاد كافة، قبل ان ينتقل الى إيران ودولاً خليجية.

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