اتفاق عراقي اردني لتسهيل إجراء الدخول للبلدين

شفق نيوز/ أبرمت وزارتا الداخلية العراقية والأردنية، يوم الاثنين، اتفاقاً يتضمن عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين، أبرزها منح تأشيرات الدخول ومعالجة مشاكل سائقي الشاحنات.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقبل اليوم نظيره الاردني مازن فرايه والوفد المرافق له، وتم الإتفاق على منح تأشيرة الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحده أو متعددة لستة أشهر أولمدة عام خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها، على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك، وتوجيه كتب بهذا الخصوص لسفارتي البلدين".

وأضاف "كما تم الإتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة، واستبدال مبلغ التأمينات المالية المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته مليون دينار عراقي بوجود تذكرة عوده للشخص المتقدم بهذا الطلب".

وتابع البيان أنه "تم الإتفاق على إلغاء إشارة منع الدخول على المواطنين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والاكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة، وكذلك منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد استكمال طالب الإقامة الوثائق المتعلقة بذلك كافة".

ووعد الجانب العراقي، بحسب بيان الداخلية، بـ"التنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقو الشاحنات وسيارات نقل المسافرين الأردنيين، ودراسة إمكانية تصويب اوضاع العراقيين الذين دخلوا ألاراضي الأردنية عام 2014، نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك الفترة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".