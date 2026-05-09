اتفاق سياسي لتمرير حكومة الزيدي خلال الأسبوع الحالي

كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، عن وجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن رئاسة مجلس النواب "لم تتسلم حتى الآن أي إشعار رسمي من الحكومة بشأن تقديم الكابينة الوزارية"، مبيناً أنه "في حال وصول الإشعار سيتم تحديد موعد الجلسة وإبلاغ أعضاء البرلمان قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة منح الثقة".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية على تمرير التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الجاري، قبل توجه مجموعة من النواب الأسبوع المقبل إلى السعودية لأداء مناسك الحج".

وكان رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي قد قدم، الخميس الماضي (7 ايار الجاري)، المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً.

وكلف رئيس الجمهورية نزار آميدي، في 27 نيسان / أبريل 2026، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي خلفاً لمحمد شياع السوداني.