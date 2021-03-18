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اتفاق سياسي على تمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم والموازنة غدا

Category: سیاسة

Date: 2021-03-18T14:42:29+0000
اتفاق سياسي على تمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم والموازنة غدا

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن كتلة الفتح ميثاق الحامدي، يوم الخميس، عن اتفاق سياسي على تمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم، مرجحة تمرير قانون الموازنة غدا الجمعة.

وقالت الحامدي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة البرلمان اتفقت مع رؤساء الكتل السياسية على أن تكون جلسة اليوم مخصصة للتصويت النهائي على قانون المحكمة الاتحادية"، موضحة أن "الجلسة ستعقد بعد ساعة".

وتابعت أنه "إذا كان هناك وقت كافي سيتم إدارج قانون الموازنة للتصويت وإذا لم يكن ستكون هناك جلسة يوم غد الجمعة للتصويت على قانون الموازنة".

وكشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد اجتماعاً مع الكتل الشيعية لتقريب وجهات النظر بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، اجتمعا مع رؤساء الكتل الشيعية في مقر كتلة بدر وبحضور رئيس الكتلة وأعضائها ونائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، لبحث النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.

وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.

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