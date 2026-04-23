اتفاق سياسي على تمديد الفصل التشريعي للبرلمان العراقي شهراً إضافياً

كشفت النائب عن كتلة "دولة القانون" ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر إضافي.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية على تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر آخر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الأول خلال هذه الأيام، على أن يستمر حتى نهاية الشهر المقبل".

وأضافت أن "قرار التمديد يأتي من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستعقب تكليف مرشح الإطار التنسيقي، ووفق المادة 76 من الدستور التي تنص على أن المكلف بتشكيل الحكومة يقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب خلال مدة 30 يوماً".

وأشارت الهلالي إلى أن "هناك الكثير من القوانين الموجودة في أروقة اللجان النيابية، والتي تحتاج إلى قراءة ومناقشة تمهيداً لإقرارها خلال الجلسات المقبلة".

وبحسب النظام الدستوري العراقي، يعقد مجلس النواب فصلين تشريعيين سنوياً، تتخللهما عطلتان تشريعيتان، فيما تلجأ رئاسة البرلمان في بعض الأحيان إلى تمديد الفصل التشريعي أو عقد جلسات استثنائية لمعالجة ملفات سياسية وتشريعية عاجلة، لا سيما خلال مراحل تشكيل الحكومات أو إقرار القوانين المؤجلة.