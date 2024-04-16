اتفاق سياسي على تشكيل الحكومة المحلية لكركوك بعد عودة السوداني من واشنطن

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك وصلت الى اتفاق على تسمية رئيس حكومتها المحلية، ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب لتكون الادارة مشتركة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "الكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة وصلت لاتفاق اولي على تسمية محافظ كركوك والمضي بتسمية رئيس مجلس المحافظة".

وأكد المصدر، أن "الكتل الفائزة ستعقد اجتماعا حاسما ومهما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد عودته من واشنطن لغرض تسمية المحافظ، والإعلان عن تشكيل مجلس المحافظة وفق مبدأ الادارة المشتركة وعدم تهميش أي مكون في المشاركة في الحكومة المحلية".

وتابع المصدر أن "الاتفاق بين الكتل الفائزة وتقارب وجهات النظر سيساهم في سرعة الاتفاق المشترك والذهاب الى الاجتماع لغرض الخروج بإعلان تشكيل ادارة المحافظة ومجلسها والشروع بإكمال الأعمال الخاصة بالخدمات، أو تلك المرتبطة بإعداد موازنة المحافظة حسب القطاعات".

يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.