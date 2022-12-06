"اتفاق سياسي".. رئاسة اللجنة المالية لدولة القانون والنزاهة للسيادة

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني يوم الثلاثاء، على حصول اتفاق سياسي بشأن رئاسة لجنتين برلمانيتين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اتفاقا سياسيا على تولي رئاسة اللجنة المالية النيابية من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون ويشغلها النائب عطوان العطواني، فيما ستؤول رئاسة لجنة النزاهة النيابية الى تحالف السيادة ويشغلها النائب زياد الجنابي".

وأضاف المصدر؛ أنه "سيتم حسم اختيار نائب رئيس اللجنة والمقرر خلال الأيام المقبلة مع باقي رئاسة اللجان النيابية الاخرى".