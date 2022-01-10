اتفاق بين "الديمقراطي والاتحاد" يخص منصب رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص منصب رئاسة جمهورية العراق، والذي هو من حصة المكون الكوردي.

وقال السورجي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة"، موضحاً أن "لدينا اتفاق مع الديمقراطي بأن منصب رئاسة الجمهورية لنا، وهم لم يقدموا لنا اي مرشح لهذا المنصب طيلة الفترة الماضية اطلاقاً".

وبين ان "الخلاف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هو ليس على منصب رئاسة الجمهورية بل على مرشح هذا المنصب فالاتحاد مصر على ان مرشح هو (برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه ملاحظات على برهم صالح، فهذا جوهر الخلاف".

وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "مهلة الـ15 يوماً لتقديم مرشح رئاسة الجمهورية كافية لحل الخلاف بين الحزبين الكورديين، وسوف نذهب بمرشح عليه توافق من كل الطرفين، وربما الاتحاد الوطني الكوردستاني سيقدم مرشحين لهذا المنصب، رغم انه مصر على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة".

ومساء امس الاحد التاسع من كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، على أن يتم خلال 15 يوماً وفق التوقيتات الدستورية.